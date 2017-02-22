托嬰中心午睡沒心跳 屏東女嬰急救不治

女嬰午睡時被發現沒有生命跡象，家屬獲報第一時間到醫院瞭解狀況。（林和生攝）

女嬰午睡時被發現沒有生命跡象，消防員緊急送到醫院搶救。（林和生攝）

屏東市一處托嬰中心22日午後，一名1歲曾姓女童午睡期間被老師發現沒有呼吸心跳，緊急送往屏東基督教醫院急救仍宣告不治，醫師發現女嬰左額有輕微淤傷，據悉上周有感冒徵狀，至於死因仍待檢察官相驗釐清，母親獲報到院情緒激動哭喊：「我不能接受」。

托嬰中心教保員今日下午2時30分，依慣例巡視午睡孩童，突然發現女童沒有生命跡象，具有護理師資格的園長隨即施行CPR急救，救護車到場後緊急送往醫院治療，直至4時30分由院方宣告急救無效。

屏基急診科主治醫師陳勇璋指出，女嬰口中沒有異物，身體也無明顯外傷，僅左邊額頭有輕微瘀血，據家屬陳述是幾天前不小心撞傷，至於是否與整起事件有關？暫時無法確定。檢警針對此案已介入調查，必須待相驗屍體後才能釐清。

屏縣府社會處表示，這間私立托嬰中心核准收托人數為58人，目前實際收托人數為57人，教保員人數15人，並沒有超收情事，且今年2月16日進行稽查時也無異樣，更在104年考核為優等。據社工瞭解，女嬰上周曾因感冒就醫，不過事發當天已經停藥。

女嬰家屬接到消息紛紛趕到醫院，在旗山區工作的母親也放下手邊工作趕來，急得不斷苦喊，請求醫護人員不要放棄，待醫生宣告急救無效時，她情緒崩潰大喊：「我不能接受」、「請你們救救她」，親屬只能在旁不斷安慰。

(中時)