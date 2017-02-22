托嬰中心午睡沒心跳 屏東女嬰急救不治
屏東市一處托嬰中心22日午後，一名1歲曾姓女童午睡期間被老師發現沒有呼吸心跳，緊急送往屏東基督教醫院急救仍宣告不治，醫師發現女嬰左額有輕微淤傷，據悉上周有感冒徵狀，至於死因仍待檢察官相驗釐清，母親獲報到院情緒激動哭喊：「我不能接受」。
托嬰中心教保員今日下午2時30分，依慣例巡視午睡孩童，突然發現女童沒有生命跡象，具有護理師資格的園長隨即施行CPR急救，救護車到場後緊急送往醫院治療，直至4時30分由院方宣告急救無效。
屏基急診科主治醫師陳勇璋指出，女嬰口中沒有異物，身體也無明顯外傷，僅左邊額頭有輕微瘀血，據家屬陳述是幾天前不小心撞傷，至於是否與整起事件有關？暫時無法確定。檢警針對此案已介入調查，必須待相驗屍體後才能釐清。
屏縣府社會處表示，這間私立托嬰中心核准收托人數為58人，目前實際收托人數為57人，教保員人數15人，並沒有超收情事，且今年2月16日進行稽查時也無異樣，更在104年考核為優等。據社工瞭解，女嬰上周曾因感冒就醫，不過事發當天已經停藥。
女嬰家屬接到消息紛紛趕到醫院，在旗山區工作的母親也放下手邊工作趕來，急得不斷苦喊，請求醫護人員不要放棄，待醫生宣告急救無效時，她情緒崩潰大喊：「我不能接受」、「請你們救救她」，親屬只能在旁不斷安慰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。