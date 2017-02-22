空軍基地涉毒 馮世寬要求速釐清案情
空軍清泉崗基地發現疑似毒品，國防部長馮世寬今天聽取空軍司令沈一鳴報告清查狀況，馮世寬要求空軍司令部全力配合憲兵與檢調查處，盡速釐清案情，將不肖人員繩之以法。
空軍清泉崗基地發現疑似毒品粉末，清泉崗基地全體官兵實施尿液篩檢，正持續進行篩檢中。國防部長馮世寬已要求總督察長室會同軍醫、法律等部門編成專案小組調查，經查辦如有涉案違法人員，無論官階高低，一律依法偵辦，嚴懲不貸。
國防部今天傍晚表示，馮世寬關切空軍清泉崗基地發現毒品案調查進度，今天上午聽取沈一鳴報告清查專案內容。
馮世寬認為，本案肇生對軍譽形象影響甚鉅，要求空軍司令部全力配合憲兵與檢調查處，盡速釐清案情，將不肖人員繩之以法，宣示國軍官兵拒毒與反毒的決心。
馮世寬表示，毒品危害官兵身心與國軍戰力，營區內絕對不容許有吸食、運送、販賣毒品等違法惡行，一經發現，依法嚴懲不貸。
馮世寬也要求國軍各單位引以為戒，由幹部以身作則，從加強門禁管制、嚴格內部管理、落實法治教育、同袍相互關懷等面向，以實際行動積極防制毒品進入軍中，維護國軍純淨與安全。1060222
(中央社)
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