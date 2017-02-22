2017亞洲50最佳餐廳 台灣3餐廳進榜

2017年「亞洲50最佳餐廳」出爐，台灣名廚江振誠在新加坡餐廳「Restaurant ANDRE」獲第2名、台灣「RAW」獲第24名。樂沐法式餐廳獲第28名、MUME餐廳獲第43名。

2017年「亞洲50最佳餐廳」昨晚在泰國曼谷W酒店揭曉，其中，以Gaggan Anand命名的曼谷餐廳連續第3年排名第1。

台灣名廚江振誠除在新加坡的餐廳「Restaurant ANDRE」名列第2名外，他在台灣的「RAW」更獲第24名。尤其，江振誠合資的另一間餐廳「Burnt Ends」也榮獲第10名。

江振誠昨天親赴曼谷接受這項榮譽，他指出，「Restaurant ANDRE」不僅獲得亞洲第2名，同時也再度蟬聯新加坡最佳餐廳獎項。「RAW」餐廳則在入圍的第2年進步了22名，榮獲第24名，更首度獲得台灣最佳餐廳的榮譽。

江振誠說，他另外合資的餐廳「Burnt Ends」同樣獲第10名。這3間餐廳都是有史以來的最佳名次。

江振誠受訪說，「Restaurant ANDRE」開設7年來，始終堅持初心，堅持對料理的熱情，以及對每一位客人承諾。更重要的是，他們仍堅持最終的目標，要建立新加坡及亞洲餐飲的指標。

江振誠說，最好的餐廳一定有最佳團隊，他的團隊在他心目中是最棒的，他們所建立的不只是一間餐廳，而是對未來世代的耕耘。

樂沐法式餐廳在臉書中說，很開心再次入選為亞洲50最佳餐廳，會始終帶著堅定的腳步，不改初衷的為料理奉獻熱情，他們也更加相信料理應該是超越料理本身，樂沐法式將繼續前行，在未來帶來更多美好。1060222

(中央社)