克隆尼新招諷川普 酸他也是好萊塢精英
砲轟美國總統川普向來不手軟的好萊塢資深A咖喬治克隆尼再次出手，這回別出新裁大酸川普也是「好萊塢精英」。
根據「好萊塢報導」（Hollywood Reporter），年過半百依舊帥氣不減的美國性格男星喬治克隆尼在接受法國電視頻道Canal+訪問時說，美國影后梅莉史翠普有權在金球獎發聲批評川普，他並評論川普在好萊塢演出的角色。
克隆尼說：「當梅莉史翠普說話時，那一派的人說，這是好萊塢精英說的話。川普在影劇界有22次演出，他每年從美國演員工會（Screen Actors Guild）領到12萬美元退休金。他可是好萊塢精英。」
克隆尼並說，川普首席策士「巴農（Steve Bannon）是失敗的電影編劇和導演」。
他也呼籲媒體持續對川普施壓。
他說：「我們在白宮有個煽動民心的政客，因此需要第4方施壓川普，那就是記者。他們在競選時沒做得很好，現在也還沒把事做好，但這些都會改變。」1060222
(中央社)
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