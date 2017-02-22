女童走路陷坑洞 小腿遭劃傷
基隆市彭姓女子20日下午帶著女兒走路經過東信路236巷口時，因道路破損未修復，女童一腳陷入坑洞，深至大腿，女童受到驚嚇大哭，拉出時小腿受有10公分劃傷。
彭女在臉書（Facebook）社團爆料公社控訴，附近是孩童上下學必經之路，實在危險，據友人轉述，市府雖已會勘過2次但遲未修繕，她要申請國賠，讓市府正視孩子、行人安全問題。
基隆市信義區長吳國偉表示，坑洞是住戶為了排水才會鑿孔，先前並未接獲民眾任何反映，區公所沒有怠惰不願處理，對於未能即時發現坑洞並修補，已向家屬表達歉意，預計明天上午9時前會把坑洞修補完成。
議長宋瑋莉下午也抽空前往探視受傷女童，她表示，議會一直要求市府務必做好「基本功」，市長林右昌在競選政見特別提到「路平」承諾，可惜到現在還沒做到，基隆市道路品質甚至被評鑑為全國最後一名。
宋瑋莉說，道路品質問題不能只靠里辦公處提報，相關單位應主動出擊，在最短時間內妥善處理坑洞，才能確保用路人行的安全。1060222
(中央社)
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