陸H7N9蔓延 官方令針對性撲殺活禽
中國大陸H7N9禽流感疫情蔓延，官方日前要求各地衛生部門研究採取「更有針對性、更加堅決果斷」的措施，包括有針對性地撲殺活禽，以切斷H7N9傳播途徑。
中國大陸國家衛生和計劃生育委員會日前公布，今年元旦到2月12日，全中國大陸已有87人因感染H7N9流感病毒而死亡；1月以來，已有16個省分通報H7N9感染和死亡病例。
新華社今天報導，中國大陸國家衛計委負責人日前在進一步加強H7N9疫情聯防聯控工作視訊會議上指出，各地部門單位要增強責任與緊迫感，最大限度減少疫情對民眾健康和生命安全的危害。
中國大陸國家衛計委要求，已發現H7N9病例或活禽市場驗出動物H7N9病原學陽性的地方縣市，要盡快關閉主城區活禽市場，並嚴格清洗、消毒處理；根據檢測結果，有針對性地撲殺活禽。
這次會議還要求繼續加強疫情監測預警，強化H7N9病例救治，做好資訊發布。
據外電報導，世界衛生組織（WHO）21日表示，中國大陸已偵測到H7N9病毒出現變異，對家禽具「高致病性」。這些病毒變異是首次被人偵測到，有2例出現在廣東省，WHO建議嚴密監控。1060222
(中央社)
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