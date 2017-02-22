明德水庫人工增雨進帳少 春耕分區輪灌

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水利署今天利用鋒面接近機會，在桃竹苗地區水庫實施人工增雨作業，雖有增加水量但進帳有限。苗栗農田水利會指出，27日起因應加供春耕灌溉用水，將採分區輪灌。

水情吃緊，水利署今天上午利用鋒面接近機會，陸續在桃園石門、桃園新竹寶二及苗栗明德、永和山等水庫實施人工增雨作業。苗栗明德水庫與永和山水庫於10時50分同步各施放2支氯化鈣燄劑，作業後漸出現明顯降雨，但持續時間並不長，水庫進帳有限。

明德水庫工作站指出，截至下午約5時，測得集水區累積降雨量約20毫米、大壩區22毫米，估計水庫進水量可增加約2至4萬噸，相當於1天供水量。

苗栗農田水利會表示，明德水庫平日每天出水量為4萬噸，27日起因應一期稻作春耕灌溉用水，供水量增加為17萬噸，為有效管理蓄水量，將採分區輪灌。

苗栗農田水利會指出，27日起將分兩區域輪流供灌，第一區供水時間27日至3月13日，供水範圍獅潭、大岡、豐湖、校椅、埔頂、新港、綠洲、龍昇、九車一、九車二等10個組；第二區3月14日至3月29日供水東明、東苓、東寶、灣寶、西寶、海寶、南寶等7個小組，另17口地下井自3月1日啟動供應西瓜等旱作作物用水。1060222

(中央社)