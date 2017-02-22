原住民林地禁伐補償金 屏縣爭取3月底發放
《原住民保留地禁伐補償條例》中規定，原住民保留地林地禁伐可申領補償，去年每公頃2萬元，今年增加至3萬元。屏東縣有全國最多的符合申請資格的林地，但至今仍有許多原鄉民眾未領到去年補償，縣府原民處將爭取3月前全面發放。
屏東縣符合申請資格的林地約2萬公傾，占全台6萬公頃的1/3，全國最多。其中獅子鄉的林地面積近6000公頃，是屏東最多的鄉鎮，面積幾乎和整個花蓮縣差不多。去年屏東縣通過申請約1萬公頃，今年預估有1萬7000餘公頃。
為了吸引原住民朋友申請，今年補償金增加至每公頃3萬元；不過至今仍有許多屏東縣原民未領取去年補償金 原民處表示，因去年首度辦理，作業期程較晚，加上各鄉公所作業流程不一，目前只剩部分鄉未領，縣府會爭取在3月底前全面發放。
因補償金額提高，目前也有200多件將農地變更為林地來申請補助的案子，引發疑慮。原民處表示，目前法令規定只有林地可申請補助，一旦農地變更為林地後就不能再種植作物，只能造林，不過為了國土保安，未來會建請原民會，土地只要造林不管任何地目都能申請。
民眾若要申請禁伐補償，需攜帶所有權狀謄本、身分證明文件或委託書等至各鄉公所辦理，每年均需重新申請，今年辦理期限即日起至4月30日為止。
(中時)
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