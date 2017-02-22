白沙屯徒步進香將啟程 報名創新高

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通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下北港徒步進行活動即將開始，今年的報名人數迄今已達2萬4800人，超過去年3、4成，已破歷年紀錄，預計26日出發當天還會有近千人現場報名，通霄鎮公所及拱天宮因應人潮，也將在25日當晚舉辦起駕晚會、3月9日辦理回鑾晚會。

苗栗縣文化觀光局22日於拱天宮前廣場為白沙屯媽祖徒步進香活動舉行「行前記者會」，邀請苗栗縣長徐耀昌、通霄鎮長徐永煌及拱天宮主委洪文華等人上香祈福，向全台民眾、信徒說明今年進香期程。

今年徒步進香自23日凌晨放頭旗開始揭開序幕，26日凌晨2點半出發，3月9日下午1點半回宮，全程為12天11夜是近年來天數最長的一次，也是考驗香丁腳的體力與毅力，廟方今年與財團法人童綜合醫院合作，沿途有醫護團隨行，護持信徒的健康。

童綜合急診科主任吳肇鑫指出，長時間的行走對於足部是很大的挑戰，避免穿新鞋，若是發現腳快要起水泡，患部進入發紅期，可以先消毒後以人工皮覆蓋，以免繼續摩擦，進香期間至少60名醫護團成員參與其中，提醒民眾要記得補水、補鹽分。

南下進香時，媽祖神轎行徑路線沒有一定軌跡，義工組織白沙屯媽祖婆網站自2008年提供GPS衛星定位服務，讓許多信徒在鄉道迷途時能夠順利找到神轎隊伍，不過今年礙於經費受限，網站忍痛宣布停止定位服務，會改以在各平台直播方式，讓信徒掌握地點，有如親臨現場

(中時)