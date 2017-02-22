張真輔巧筆畫廁所外牆 成屏東信義國小最美風景
剛結束印度、尼伯爾近半年的旅程，小村畫家張真輔預計4月起身前往澳洲，利用空檔時間，他南下屏東市信義國小，為一間剛修繕完畢的廁所壁牆作畫，以學校特色為題，融入屏東農特產品，一幅色彩鮮豔、饒富童趣的作品，瞬間成為校內最美風景。
張真輔說，求學時期曾遇到一位大哥哥到學校作畫，那時候內心激動的把對方當成偶像，暗許長大也想跟他一樣成為畫家，會走進學校也是因為這個原因，想成為孩子眼中的那位「大哥哥」，透過畫筆他走過世界各地，如果因此感動幾位學生，那就值回票價。
信義國小校長邱照麟表示，學校廁所老舊啟動修繕工程，內部硬體已經到位，留白的外牆正好作為藝術家畫布，透過一周駐校期間，校方還安排繪本導讀、簽書會，與畫家近距離接觸，成為另類的「閱讀」方式。
「老師，你騎腳踏車怎麼出國」、「海上也能騎嗎？」學生童言童語發問，讓張真輔險些招架不住，他笑著說，其實孩子天馬行空的想像，正是繪畫最好的創意，想告訴他們，只要手中有畫筆，它可以帶你出國旅行、更能開闊眼界，一名學生事後寫下「老師，我好想畫畫」，他說一切都值得了。
(中時)
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