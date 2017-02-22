雙載機車搖搖晃晃 警攔查發現毒品
桃園市大溪警分局21日巡邏時，發現1輛雙載機車疑似酒駕，警方攔查後，發現後座的江姓乘客是毒品通緝犯，且身上有毒品、吸食器。另名林姓駕捨則是尿液呈現陽性反應，訊後2人依法移送偵辦。
警方表示，江男坦承犯行，但辯稱因未收到傳票，不知自已已遭毒品通緝，並稱該毒品是向1名男子購買來供自己吸食。林男則稱有時是江男提供安非他命毒品吸食，有時又向其他男子購買，但2人對於毒品來源供詞避重就輕，員警除持續深入追查毒品來源外，並於偵訊後將江男依違反毒品防制條例及毒品通緝、林男依違反毒品防制條例移送偵辦。
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(中時)
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