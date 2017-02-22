觀光局標準嚴 一日遊民眾要求退團
觀光局宣布一日遊行駛山路不得逾200公里，平地以300公里為限，台北或高雄出發到武陵、阿里山、合歡山等山區的一日遊程都在下架之列。旅行公會全聯會發言人李奇嶽表示，接到業者反映，確實有許多民眾看到報導後要求退團；或者因為必須改搭火車到宜蘭再搭遊覽車，有的民眾嫌麻煩乾脆不去了。
台灣觀光巴士協會理事長呂威德則說，選擇台灣觀巴行程的民眾要求退團者並不算多，但其他業者聽說就受到不小的影響；這兩天國旅一日遊市場顯得有些混亂，恐怕要等觀光局的新規定正式公告後，業界才會慢慢穩定下來。
有同業抱怨，台灣觀巴也有武陵農場一日遊行程卻照樣跑，觀光局是否雙重標準？呂威德澄清，台灣觀巴武陵一日遊有兩種行程，一種是從台北出發，一種從宜蘭上遊覽車。為了配合觀光局的規定，從台北出發的行程已經下架了，以後只能從宜蘭上車。
呂威德說，台灣觀巴一日遊行程主要是偏重在地旅遊，如戀戀平溪、金山溫泉之旅等，而像太魯閣、武陵這種遠距離一日遊的行程很少，這是因為當初核定時覺得可行才會列入。如今時空背景已經不同，台灣觀巴是由觀光局輔導成立，自然會全力配合新規定。
(中時)
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