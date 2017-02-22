打擊犯罪聯合法拍會 賓士300型28萬拍定
法務部行政執行署彰化分署與彰化地方法院檢察署舉辦首次聯合法拍會，拍賣物品包羅萬象，有大型沖床、自小貨車、拚裝大貨車、挖土機、粉粹機及賓士車等，現場湧入一波波人潮，以遠低市價得標，都說「滿意啦」、「撿到寶囉」，並持續打探下波拍賣會日期。
今天彰化地檢署黃檢察長玉垣與彰化分署郭分署長棋湧也都親自到現場拍賣，表示第一次共同攜手執行公權力，為催繳稅款及打擊不法努力。
這次聯合拍賣物品，以大型器具為主，挖土機僅以新台幣10萬元賣出、重達3噸粉粹機5萬元賣出、賓士車300型以28萬元拍定、2台自小貨車各以1萬5000元及7000元成交，總計為國庫注入45萬2000元。
彰化分署表示，以後行政執行署每個月均有「123聯合法拍會」，即每月第一個星期二下午3點定期進行，想要小確幸以低價標到各種查扣物品拍賣，可以持續關注行政執行署拍賣網站。相關拍賣訊息可以上該分署網站電子公布欄查詢。
(中時)
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