高國華蔡郁璇隔空互罵 陳子璇女兒忍7年吐心聲
前主播蔡郁璇日前指控前夫補教名師高國華拖欠贍養費，對兩人所生女兒高子茵不聞不問，遭高國華隔空反擊，稱明明就是蔡郁璇斬斷女兒與他所有聯繫方式，還拿走賣房淨賺4千萬，自己完全被榨乾，痛斥前妻死要錢。
對於上一代恩恩怨怨，陳子璇校花女兒咪咪也疑似再也忍受不了，在臉書吐露心聲：「如果目的真的是為了小孩好就不要再炒新聞了。」據《ETtoday》報導，有網友留言安慰「爸爸真可憐」，咪咪更回應：「可憐的是小孩頂的是大人的罪。」表示自己只是說出這7年來的心聲。
高國華日前遭第二任妻子蔡郁璇指控不付贍養費，透露女兒很不平衡，為何陳子璇女兒能出國念書、爸爸能請吃飯？讓高國華火大反擊蔡郁璇私下拿走賣房淨賺４千萬還裝可憐。
高國華更對現任妻子陳子璇相當心疼，因為陳子璇辛苦賺錢，用自己賺的錢送女兒出國讀書，不像蔡郁璇只會死要錢，還敢拿這件事說嘴。
(中時電子報)
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