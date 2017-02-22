地政副局長墜樓 遺書喊冤未拿錢

新北市府地政局副局長王聖文墜樓輕生，他在住處留下一封遺書，提及「我沒有拿某某某、某某某的錢」，最後一刻沒有對家人交代任何隻字片語，徒留妻女家人無盡傷痛。

由於檢調正在偵辦案件，因事涉敏感，桃園警方未透露「某某某」是誰，警方已報請桃園地檢署檢察官相驗。

地政局已經將此突發狀況，向市長朱立倫通報，新北市政府地政局主任秘書黃國峰今天受訪表示，王聖文昨天上午約7時許，臨時打電話到市府請假，但並未說明何故。未料，今天傳初噩耗，令人相當訝異與震驚。

黃國峰說，住在桃園的王聖文平常約8時不到就到達辦公室，王打電話請假時，黃也剛好聽到請假電話。今天地政局長康秋桂、副局長李素蘭、黃國峰等人，獲悉後，立即趕往桃園榮民醫院的靈堂上香弔唁。

黃國峰表示，王聖文從民國81年從板橋地政事務所基層公務員做起，經歷豐富，土地開發案為主要專長，歷經新板橋車站特定區第一期開發、以及樹林、新莊、新店、板橋等地政事務所的歷練，民國100年回到新北市府地政局。

地政局今天處於一片低氣壓，其他官員表示，「王聖文相當疼愛妻女，怎麼捨得讓家人遭受這樣大的傷痛呢？」如果檢調訪查完畢之後，能有機會找找同事聊聊，或許就能打開心結了。

因為王聖文還有高齡長輩，家人一度不願意讓父母知悉此噩耗。地政官員上午前往慰問家屬時，王聖文的妻子面對這一衝擊，相當的悲傷，難過得一直痛哭。其身後，留有就讀大學的女兒。

地政局同仁不捨表示，王聖文一路從基層做起，凡事替同仁著想、解決業務困難，是一位受尊重的好長官，「且王副局長樂觀積極、有創意點子，是優秀的年輕人才，生命力應該很強才對。」

地政局表示，王聖文選擇讓同仁最不捨的方式離開，同仁很難過且遺憾。王聖文的離世，是否與經手的業務有關，局內並不清楚，檢警也在瞭解中，但他積極投入業務，戮力工作，公務上認真負責，是好同事，地政局會配合檢調，讓事實水落石出。1060222

(中央社)