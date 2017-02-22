謝長廷：不清楚當初如何定義日本核災區

駐日代表謝長廷22日談到日本福島等5縣食品解禁問題。他說，不知當初如何定義「核災區」，盼一切依科學判斷是否進口。中央社記者楊明珠東京攝 106年2月22日

駐日代表謝長廷今天指出，不清楚當初如何定義日本「核災區」。他並認為，當初馬政府政策制定不夠周延，日本5個縣食品被禁止的理由沒有可依循的標準。

謝長廷日前拜訪群馬縣談到日本五縣食品輸台解禁的問題，他表示，這是一項群馬縣的台僑活動，因此禮貌性拜訪群馬縣政府，群馬縣知事談到希望台灣解除對群馬縣食品的禁令，他回答說，因為這問題已泛政治化，目前暫時難以冷靜討論。

謝長廷的發言經由報導，在網路上引來批評的聲音。

謝長廷曾因在臉書上傳照片說，東京也賣福島蔬菜，結果被網友罵「台奸」。他認為，如果台灣不能理性討論問題，而被誘導、泛政治化，內部無法團結。台灣很小、朋友有限，更要讓外界覺得台灣是文明的地方，雖然小，但是講理。

謝長廷今天說，做一個外交官要確實執行政策，外交官只要發言就容易有爭議，如果因此不能講實話，這叫好官我自為之，「但這不是我的個性，我認為，該講就講，無所畏懼才是對的。」

他表示，日本食品如果符合國際標準就應開放，「個人的不安不該凌駕國際標準」。

謝長廷也認為，當初馬政府政策制定不夠周延，日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣食品被禁止的理由沒有可依循的標準。

他說，國內召開公聽會討論這問題，有人施以翻桌暴力，所以他建議冷靜，回到原點，也就是自由貿易與世界貿易組織（WTO）的規範，要有科學根據，合於標準規範的食品，就應開放。

謝長廷說，國內一直以「核災食品」來稱日本這5縣的食品，問100位國人，100人都不會願意吃「核災食品」，有誰會願意吃「核災食品」？但是「核災食品」的定義到底是什麼？

他認為，當初禁止5縣食品輸台的規定不夠周延。譬如，同一種農產品，如果台北市、桃園市都可以進口，就只有新北市禁止，有何道理？

日本5縣檢驗合格的食品都在日本國內流通，謝長廷說，中國大陸人1年約500多萬人、台灣1年約400萬人到日本旅遊，在日本當地餐廳裡都很有可能吃到來自這5縣的食品。

謝長廷說，台灣也在爭取日本開放市場，台灣曾爆發過禽流感、口蹄疫、塑化劑、餿水油等事件，但那都是過去的事情，只要現在符合標準就沒問題。

例如日本近期開放台灣柑橘類、棗類的進口，審核標準是有無果蠅、消毒過程是否合乎標準，「重點要回歸食品有沒有問題、而不是從哪裡來」。

他說，有些人即使食品檢查沒問題，但也會感到不安，就像有人很怕吃到殘留農藥，所以只吃有機食品，這些都是個人的選擇，但個人的不安不該凌駕國際標準，更不應該有雙重標準。1060222

(中央社)