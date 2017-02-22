台中火車站發現機關車庫 日治時期遺構

我要評比

台中火車站進行鐵路高架化新站工程，在舊站地層下發現日治時期車站機關車庫的遺構，台中市長林佳龍今天勘查表示，盼克服技術困難，讓「三代同堂」的火車站能共存。

台中市長林佳龍今天在文化局長王志誠等相關單位的陪同下，前往勘查遺構並聽取簡報，立委黃國書、台中市議員何敏誠、鄭功進、江肇國、邱素貞等人也前往關心。

林佳龍表示，車站附近的所有遺構均是「台中身世」的一部分，甚至是台中城市歷史的起源；今天看到城市誕生的起點，非常感動。

林佳龍指出，市府將儘速召開文資審議會議，針對遺構的保存及維護，以及未來如何配合鐵路高架化的工程，做到兩者最好的平衡。

文化局指出，機關車庫維修坑道遺構，初步判斷應屬於1908年建造，保存狀況較佳，兼具歷史價值及學術研究，已列為重點保護的歷史遺跡，並將配合成立專案小組，進行文化資產價值現勘，工程單位也將就全區原地保存、局部保存或全區易地保存等不同方案，提供專案小組評估。

邱素貞認為，原地保留是古蹟保存理想的選項，不過，若原地保留有窒礙難行之處，她希望能夠採「異地保存」方式，以推廣鐵道文化與城市發展歷史。

鄭功進指出，但若僅是指定或登錄具有歷史、文化、藝術、科學等價值之文資，而缺乏活化及再利用的規劃並無法真正成為觀光資源。

江肇國表示，希望市府能夠加快文資審議腳步，讓這座鐵道遺構能夠原址、原貌保存下來；並以變更鐵路高架化工程相關設計、工法等方式，盡可能協調出不影響鐵路工程完工、通車時程，又能同時保存遺構的方案。1060222

(中央社)