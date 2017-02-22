流浪狗叼走祭拜三牲 禽流感快篩陰性

我要評比

新北市淡水區民生里長陳李明緣，今天在樹梅坑溪山區道路，發現棄置煮熟雞隻。經通報環保局撿拾送交動保處快篩檢驗，結果為陰性並無禽流感病毒，研判是民眾祭拜三牲的雞肉。

新北市府動保處呼籲民眾，勿任意棄置禽肉，避免造成人心恐慌。

淡水區民生里長通報，有人丟棄雞隻煮熟雞肉，擔心會發生禽流感疫情，透過Line群組，向動保處緊急通報要求檢驗。

動保處檢視雞腳插入雞腹內，明顯是台灣民俗傳統祭拜三牲祭品。雞肉外表有被撕咬痕跡，現場另拾獲煮熟豬肉。

因為地點位於偏僻山區，一般人不會知道鄉間小路，動保處研判，極可能是附近宮廟或墳墓，正在祭拜，被流浪狗叼去食用。1060222

(中央社)