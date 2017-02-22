詹啟賢：319案若有對不起國民黨 願退選

宣布參選國民黨主席的前副主席詹啟賢今天談到319槍擊案時表示，「假如今天有誰有任何證據，說我那時候對不起國民黨，指名說出來，我今天馬上退選」。

詹啟賢下午出席在北投婦聯三村文化里活動中心舉辦的「讓國民黨不一樣改革座談會」。

談到319槍擊案外界對他的質疑，詹啟賢說，他是奇美醫院院長，當時接到電話趕回去，看到肚子有傷的前總統陳水扁，傷口不嚴重，醫院做了該做的醫療處理，觀察一陣子，沒有太大問題，就送他離開，當場記者有問問題，就醫療層面做了陳述。

詹啟賢說，至於傷口在哪裡、何時、如何發生的，不是他能回答，只有刑事鑑定可以，這中間如有什麼不確實的地方，經過12年早就被調查出來，假如有問題，不可能到現在沒事，「很多問題沒有解答，不代表問題在我們身上」，國民黨對陳水扁有很多不滿與憤怒，假如投射到他身上，就不太對。

詹啟賢說，319槍擊案發生在2004年，2006年前總統馬英九邀請他擔任馬蕭競選執行總幹事，這麼重要參與機密的位置，為什麼沒有人懷疑319，後來還讓他當國民黨副主席，一到選主席，就把319拿來討論，當然是選舉策略。

詹啟賢表示，「假如今天有誰有任何證據，說我那時候對不起國民黨，指名說出來，我今天馬上退選，沒有問題」，如果沒有的話，不要這樣誤導視聽。如果有人具體問說哪裡不清楚，他會就他知道的回答。

此外，談到兩岸關係的未來主張，詹啟賢認為，過去的基礎就是對的，就是九二共識。很多人在這裡做文章，他認為，九二共識、一個中國各自表述、九二共識一中各表，在台灣都是一樣的，但這樣的基礎，在目前變動的兩岸國際關係中，是不是就夠了？

他說，過去8年這樣的基礎OK，是穩定的，可以有互信基礎；現在兩岸和國際局勢改變，兩岸局勢是動態的，不是一灘死水，兩邊都在變，動態中也要跟著調整，他主張，九二共識或「九二共識、一中各表」，在這個基礎上往前做前瞻性的探討，這探討最重要的是希望兩岸永遠和平繁榮，因此看看有沒有機會探討兩岸和平協定的可能性，且必須在中華民國憲法的基礎上探討，若此，能進一步保障台灣的安全。

詹啟賢說，要維持台灣人的幸福安全穩定，每個腳步要很穩建，但不能停著不動，才是負責任的態度。1060222

(中央社)