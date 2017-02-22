憂鬱瘖啞女藉酒澆愁 警突破心防送醫

瘖啞的陳姓女子（右）情緒激動，員警幫她戴上安全帽，不斷安撫她 。（呂素麗翻攝）

警方不斷以筆談與瘖啞的陳姓女子溝通。（呂素麗翻攝）

瘖啞的20歲陳姓女子，昨晚近10點滿身酒味的走入高雄市左營分局博愛四路派出所，當時巡佐朱永吉及女警黃珮瑄詢問她有什麼事情需要幫忙？陳女不發一語，一個踉蹌便往後方樓梯倒下，員警及時扶住她，她筆談第一句話是「我想死」，員警不斷跟她筆談開導她，突破陳女心防後，協助將她送往凱旋醫院就醫，並聯繫陳女家屬前往醫院照顧。

員警在攙扶之際，發現她有明顯自傷或傷害他人行為，警員以手銬及安全帽將陳女保護管束，並請119先到場救護。

過程中不論警消人員如何詢問，陳女不發一語，無法得知為何到派出所，而身上也無任何證件，只見陳女頑強抵抗；當警方要用警用小電腦的人臉辨識系統查詢時，她也用雙手掙住臉部拼命閃躲。

員警當時機警觀察到陳女身上配戴助聽器，研判陳女可能是瘖啞人士，於是試著用寫字的方式與陳女對話；警方持續關心及詢問，陳女表示，自己有身心疾病，未服藥心情憂鬱而有尋短念頭。

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(中時)