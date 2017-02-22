詹皓晴晉8強 再1勝姊妹內戰
詹皓晴與哈薩克女將雪薇朵娃（Yaroslava Shvedova）22日在杜拜女網賽第2輪，遭遇羅馬尼亞與俄羅斯對手，結果詹、雪力戰66分鐘以兩個6比3勝出，晉級女雙8強。
詹皓晴與雪薇朵娃下輪可能碰上大會第1種子，賈西雅（Caroline Garcia）與茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）的法國組合。如果兩人能夠過關，有可能在4強上演詹家姊妹內戰，詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）前一天已晉級8強。
詹家姊妹暫時拆夥後，詹皓晴在首站杜哈女網賽搭檔年齡相近的美國女將麥克海兒（Christina McHale），可惜首戰就落敗。當時麥克海兒還要拚單打，從會外賽連贏3場才晉級，連日出賽後因疲勞影響雙打表現，也有關係。
詹皓晴在杜拜改與經驗豐富、拿過11座WTA女雙冠軍的雪薇朵娃搭檔。雪薇朵娃女單排名49，沒有會外賽羈絆，與詹皓晴在雙打連拿兩勝。加上她在單打會內賽已於首輪止步，接著也能全力拚戰雙打賽事。
(中時電子報)
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