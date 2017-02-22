3月植樹月 嘉義林管處將送2500樹苗

3月天，種樹天！林務局嘉義林管處將於植樹月贈送樹苗給民眾，並與創世基金會合作，只要民眾持發票，即可兌領1株苗木，捐第2張發票或至「林務局－森活情報站」臉書粉絲專頁按讚再送第2株，每人最多可領2株，嘉義林管處長黃妙修鼓勵大家參與各場次植樹活動，將苗木帶回家，在自己的家園種下一棵樹，持續給予灌溉、呵護，將植樹、護樹觀念落實在每一個家庭。

地點及贈苗數量如下，為響應環保，林管處呼籲民眾自備提袋領苗：

地點1：2月25日，嘉義縣太保市嘉己人公園（高鐵嘉義站旁），桂花、細葉雪茄花、風鈴木等計1000株。

地點2：3月12日，臺南市安南區土城聖母廟後方2-7新闢道路，桂花、細葉雪茄花、紫薇等計1000株。

地點3：3月25日，臺南市安平區2102號保安林（安平觀汐平台），桂花、細葉雪茄花、紫薇等計500株。

(中時)