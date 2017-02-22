6旬男為疾病所苦燒炭 女友趕往搶救昏迷

（19：29更新）初步調查，68歲顧姓男子有精神方面的疾病史，獨居在北市松山區健康路巷內公寓，今天上午曾打電話向兒子透露輕生念頭，晚上女兒擔心他，試圖以電話聯繫未果，上門查看驚見父親與其女友疑似燒炭昏迷，且父親明顯死亡。

警方發現客廳留有遺書，內容寥寥數語，約略寫到「為疾病所苦，不想活了」，初步檢視現場，除燒炭用具與痕跡外，並無外力入侵與打鬥跡象。

由於女子目前急救後，生命跡象穩定，警方將等她能製作筆錄時，偵訊釐清事發經過，因兩人並未同居，懷疑她是趕往探視搶救顧男，卻吸入過多一氧化碳昏迷，詳細原因，由檢警相驗調查。

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(中時)