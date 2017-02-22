烘焙坊勞資爭議 離職員工爆：業者嗆搞到你們被退學
台中市7期1家建教合作的餐廳永采烘焙坊爆發勞資爭議，業者要求2名實習學生、離職主廚和員工等4人賠償59萬元，但情勢逆轉，業者今天態度軟化由法務代表出面表示，不必賠償，只要一個道歉，但員工拿出網路群組對話，業者嗆學生「我會搞到你們被退學」，勞資協商雙方又執一詞，協商兩個半小時雙方無共識，3月6日將在召開第2次協調會。
離職實習學生昨天由市議員張耀中陪同出面，控訴烘焙坊業者向離職員工與實習生及主廚求償營業損失和精神賠償，但今天代表業者的法務人員出面表示，業者不會向學生求償，強調是雙方誤會，但希望學生道歉，學到這個社會教育。
但學生家長紅著眼眶說，「我女兒工作到生病，我不會接受，我女兒又沒做錯，為什麼要道歉！」廖姓主廚會拿出薪水紀錄抨擊，當初講好1個月薪水4萬元，他提出離職後，薪水只拿到2萬多元，比1位服務人員還少，也強調自己擁有專業，看不下去業者對學生的責罵和苛刻，不可能道歉。
代表業者的法務人員表示，當初業者核算59萬元賠償金是4個人，並非1人59萬元，而且是以1名員工每日的產值為2500元推估，4人天1萬元，共求償1個月為30萬元，不是59萬元。
「不是真的要向學生求償！」林姓法務代表說，老闆只是要讓學生學到社會教育，還表示平常的責罵「無腦」及「動作慢」等語都是開玩笑無惡意，對學校要解除建教合作關係，餐廳沒有意見。
王姓家長對女兒賣力實習還被要求賠鉅款，表示身心俱疲，也怒批明明1天工作14小時，業者還不承認。
業者代表出示員工打卡單，解釋沒有超時工作，而且餐廳1天也沒有營業14小時，指稱是廖姓主廚帶走3名員工，造成餐廳人手嚴重不足。
廖姓主廚反駁，他怎可能帶走學生和員工，工作環境好不好，員工自己體會，業者怎可怪到他頭上來？
(中時)
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