口湖鄉公所延續台灣燈會 打造在地花燈區
雲林口湖鄉公所為延續台灣燈會，同時讓鄉民就近欣賞花燈，典藏10餘座在虎尾主燈區展出的花燈，這些花燈均與口湖在地文化與農特產相關，22日起在下崙福德宮展出，配合廟會慶典，行銷地方特色。
台灣燈會在雲林，19日於虎尾主燈區璀璨閉幕，但沿海地區許多民眾因交通不便、工作繁忙等因素，無法前往虎尾賞燈，口湖鄉公所得知民眾心聲，向縣政府申請典藏10餘座與口湖相關的花燈，運回下崙福德宮的小公園佈展。
鄉長林哲凌表示，公所共向縣政府爭取了最受歡迎的3大主題花燈，分別是「海口風情燈區」全部花燈、「百米藝閣」的「抬閣」、「晚霞滿天」的「成龍溼地水核心」與「遷徙候鳥水雉」。
「海口風情」展現出屬於沿海鄉鎮的特殊人文特色；「抬閣」主題為「麻姑獻壽」，傳達膾炙人口的民俗故事。「晚霞滿天」以濱海落日為主題，結合成龍溼地與裝置藝術「水核心」地標，搭配遷徒來此的雉尾水雉，呈現落日美景。
下崙福德宮主委曾煥圖說，公所已經把燈組佈展在寺廟後方，今天開始展出至28日，每天晚上5點至9點開燈，並將配合農曆2月2日福德正神聖誕，打造地方小過年慶典。
(中時)
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