高雄大樹區驚見貨車承載6輛報廢車 嚇壞用路人
馬路上又出現危險超載，一名王姓駕駛今天下午開車從大樹區往義大方向道路時，發現一輛貨車後方竟承載6部報廢車，行經路上非常危險，拍照後向媒體投訴，呼籲危險駕駛者勿圖一時方便，危害到其他用路人的人身安全。
仁武分局交通組長徐志宏說，道路危險超載事件時而發生，由於要對危險駕駛車輛開罰，必須要確認所超載物的長、寬、高範圍，因此警方無法只憑民眾提供的圖片或影像檢舉而開罰，只能夠現場攔檢告發。
徐志宏表示，這起投訴案已無現場，未來將要求員警巡邏時加強留意危險超載車輛，一旦發現，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第一項第一款規定告發，將處3000元以上、9000元以下罰款。
王姓民眾表示，今天下午3點40分開車行經路上，從大樹區一條小巷轉彎出來往義大方向行駛，發現該輛危險承載多部廢棄車的貨車，沒有設置任何安全措施就將廢棄車重疊一起，讓同路車輛駕駛心生恐懼，萬一發生交通意外，將危害人身安全，呼籲想要圖便利的駕駛人要有公德心，民眾也要勇於向警方檢舉不法，讓危險超載車輛不再出現。
(中時)
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