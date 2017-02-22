義氣相挺　義消顧問慷慨捐550個火災警報器

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蘆洲、鷺江義消及顧問團顧問捐贈14萬5千元，為住宅用火災警報器及防災手冊所用，由消防局局長黃德清代表受贈，左為蘆洲義消分隊長葉永豐。（消防局第三救災救護大隊提供）

蘆洲、鷺江義消及顧問團顧問捐贈14萬5千元，為購置住宅用火災警報器及防災手冊所用，由消防局局長黃德清代表受贈，左為蘆洲義消分隊顧問李良旗。（消防局第三救災救護大隊提供）

蘆洲、鷺江義消及顧問團顧問捐贈14萬5千元，為購置住宅用火災警報器及防災手冊所用，由消防局局長黃德清代表受贈，左為蘆洲義消分隊顧問團長陳建榮。（消防局第三救災救護大隊提供）

新北市蘆洲、鷺江義消及顧問團顧問，為提昇蘆洲區民眾居家火災預防效能，22日捐贈金額14萬5千元購置住宅用火災警報器及新北市市民防災手冊，由新北市政府消防局局長黃德清代表受贈，並回贈感謝狀。

新北市政府消防局指出，火災若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成人命傷亡。而住宅用火災警報自2007年起推廣，迄今高齡人口因火災死亡數下降比率55%，可見住警器能有效成功降低人命傷亡及財物損失。

消防局為因應複合型災害及建築物型態的改變，並傳遞正確的防災資訊，特別將消防安全百科全書資訊，改編成簡單扼要的文字，編輯為「市民防災手冊」，今年正式發表。

鷺江義消分隊顧問團團長黃嘉添表示，也許捐贈金額不多，但能提醒市民對災害的意識，「這不只是相挺，這是為了大家的安全！」

消防局第三救災救護大隊表示，捐贈款項預計購買550顆火災警報器，並由婦女防火宣導隊於居家訪視時，評估家戶是否需要裝設。

消防局長黃德清說，期待更多企業及公益團體能共襄盛舉，一同關注防災及住居安全，也代表市民對鷺江義消分隊暨顧問表達最崇高的敬意與謝意。

(中時)