兼職貓畫咪 「貓奴插畫展」好療癒
因為患有自閉症的弟弟接受寵物治療，開啟李允榕兼職插畫的契機，近兩年她以自己心情寫照，畫出各種造型貓咪，附上自己人生體驗的文字，上傳網路後令網友感覺療癒，意外走紅，西門路上一家大型百貨公司的微藝廊22日辦「貓奴插畫展」，一口氣展出她的40幅貓咪插畫。
李允榕的弟弟從小有自閉症，嘗試接受寵物治療，家中因而飼養兩隻貓咪，她的貓奴生涯長達15年，從小喜歡觀察貓的肢體動作，大學念文創科系，研究所念視覺設計，工作後從事平面設計，兩年前，開始依據自己心情畫貓，每幅畫附上心情文字，意外獲得貓咪的認同。
展出的40幅作品中，貓咪臭臉的表情相當性格，每幅作品下的心情文字都反應自己的人生體悟，成為畫龍點睛的圖說。
李允榕表示在過去求學過程中，常遭遇挫折，陷入低潮，對都市中的人際疏離特別有感，幸好回家還有兩隻貓陪伴，她將這些負面情緒的「心情日常」轉為創作靈感，用插畫抒發，意外引起網友共鳴，感覺很療癒，日前她剛在網路臉書上成立「城市貓貓Cat Urbanite」粉絲團，將作品分享給網友。
李允榕的貓奴插畫展即日起在新光三越小西門微藝廊展出至3月19日，民眾有近一個月的時間可以參觀這些畫作，感受李允榕筆下的內心世界。
(中時)
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