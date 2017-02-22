南投拚教育 林明溱：讓每個孩子不平凡
南投縣長林明溱今天出席國中小學校長會議，頒獎肯定績優學校，也期盼校長帶領教師，因材施教，讓每個孩子發展都不平凡。
南投縣民國105學年度第二學期國中小學校長會議今天在杉林溪大飯店舉行，縣長林明溱出席表揚績優學校，期勉校長發揮領導統御能力，因材施教，實現辦學理想，用愛心、耐心、關心、創意，協助學生適性發展，讓每個孩子發展都不平凡。
林明溱表示，南投財政不如其他縣市寬裕，但「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」，雖然多個縣市取消學童免費營養午餐，但為讓學生安心受教育，不用為營養午餐費煩惱，縣府排除萬難，積極爭取砂石疏濬回饋經費，讓每名學生都吃飽。
林明溱表示，將引進社會資源，推動「一校一企業」願景，發展校園特色，點亮南投教育品牌，並嘗試推動「不凡策略」，藉教師認養輔導，讓不喜歡讀書的學生，變得喜歡讀書，或學習一技之長，「讓平凡的孩子也能不平凡」。1060222
(中央社)
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