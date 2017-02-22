金正男案女嫌手上塗毒卻沒事 專家不解

馬來西亞警方今天指出，毒殺北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男的2名女嫌是將有毒化學物塗在手上，再抹到金正男臉上，這讓專攻毒殺的法醫毒物學家也對此案摸不著頭緒。

美聯社報導，北韓駐馬國大使館發表聲明質疑，若她們在手上塗抹有毒物質，「那這些女嫌怎麼可能還活著」？警方表示，這2名來自印尼與越南的女嫌，對金正男施毒後迅速跑去洗手。

馬來西亞當局昨天表示，金正男並未心臟病發，身上也無類似針頭留下的刺傷，但他們仍在等待檢驗報告。

鑑別特定毒物可能相當困難，特別是在用量極微且未滲入受害者體內組織脂肪細胞的情況下更是如此。若毒物僅進入血液，可能會迅速排出體外；而即使找到某種物質，也必須與金正男死前產生的徵狀吻合。

這種毒物越特殊，就越難查出，可能須要日本或美國聯邦調查局（FBI）犯罪實驗室等高度精密的設施，才能找出不常見的有毒物質。

專攻毒殺的法醫毒物學家指出，這起機場攻擊案是紀錄中最離奇的案例之一，2名女嫌在施用這麼致命的毒劑後，為何能毫髮無傷地離開？

馬國拒絕將金正男遺體交給北韓外交官員，並在北韓大使反對下繼續驗屍，使本案演變成外交風波。至今兩國已接連發出愈來愈火爆的聲明，馬來西亞堅持他們只是遵守該國法律規定，北韓則指控馬國與敵對的南韓勾結。

南韓情報機關認為，北韓是這起命案的幕後黑手，但尚未提出相關證據。（譯者：中央社廖禹揚）1060222

(中央社)