年年破新高！高市行動戶政所日湧逾200件
高市行動戶政所自2015年9月22日由市長陳菊授旗宣布正式成軍以來，那裡有需要戶政服務的地方，行動戶政所就在那裡，旗山區、美濃及大樹區戶政事務所聯合挺進實踐大學，第1天辦理249件戶籍謄本，讓學生享受到免奔波、優質又便利的戶政服務。
實踐大學高雄學區學生約6千人，自行動戶政所成軍上路以來，每學期由戶政人員攜帶筆記型電腦、印表機等設備，挺進校園內駐點，協助學生辦理戶籍謄本。2015年辦理110件、隔年辦理569件，20日1天就辦理135件戶籍謄本及App線上申請直接取件114件，共計服務249名學生。
行動戶政所駐點以來深獲學生及老師好評，今年2月20日至3月3日止，每天上午9點至下午4點，除現場辦理戶籍謄本及戶口名簿外，增設直接取件櫃台，學生只要線上申請即可享受免排隊免等待直接領取戶籍謄本。2天已有很多同學都在深夜1點多線上申請，隔天一大早就拿到戶籍謄本了，大讚戶政媲美便利超商24小時全天候服務，真是高雄市民的小確幸。
旗山戶所主任賴美娥表示，戶政團隊以「主動、關懷、友善、協助」的服務心意，體貼民眾的需要，進而提供讓民眾感動的創新加值服務，例如「戶政e指通」、「跨機關通報服務」等，歡迎市民朋友多加利用。
(中時)
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