替代役挺大肚扮孕婦 法紀教育傳授當暖男

80位替代役男穿上4公斤特製的孕婦裝模擬懷胎10個月，讓替代役體會孕婦的辛苦。（王揚傑翻攝）

新北市政府民政局今（22）日在玉美人孕婦裝觀光工廠辦理2017年首場的替代役男法紀教育訓練，召集80位替代役男穿上4公斤特製的孕婦裝，模擬懷胎10個月的孕婦，同時體驗手縫嬰兒服、綁鞋帶、日常購物等活動，由講師傳授如何當個暖男。

玉美人觀光工廠總經理洪啟峰表示，讓替代役男體驗的孕婦裝，是為讓役男們知道未來老婆在懷孕過程中有許多不便，除此之外，準爸爸們也很容易因為老婆懷孕，在情緒以及賀爾蒙受到影響產生嘔吐、頭暈等類似懷孕的症狀，此時相互包容就是成為暖男的關鍵。

民政局兵役勤管科長賴小萍表示，媽媽懷孕真得非常辛苦，尤其到了懷孕後期，好像每天抱著10多公斤的球一樣，不僅行動變得緩慢不靈活，還得時時刻刻小心翼翼，連綁個鞋帶都很辛苦，所以這次特別安排替代役男穿上孕婦裝，體驗其中的辛苦外，也希望透過這樣活潑的體驗課程讓役男學到體貼孕婦的小訣竅。

(中時)