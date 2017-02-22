雲林警方破獲殯葬暴力集團 縣長頒破案獎金表揚
虎尾警分局破獲周姓男子為首的暴力集團，毆打殯葬管理所長並開槍恐嚇。縣長李進勇22日與縣警局長許錫榮前往虎尾警分局頒發破案獎金、表揚有功人員，強調絕不容許暴力危害民眾的生命財產安全。
虎尾鎮殯葬管理所長因整飭靈堂及祭祀物品業務，引發該殯葬暴力集團不滿，竟聚眾毆打殯葬所長，周姓主嫌更持槍至殯葬管理所開搶示威，經虎尾分局及刑事警察局中部犯罪打擊中心偵辦，日前緝捕周姓主嫌等6名嫌犯到案。
李進勇表示，虎尾警分局近期屢屢建功，這次暴力案件中殯葬業者為求不法利益，公然傷害虎尾鎮殯葬管理所長，完全目無法紀，此集團並長期欺壓虎尾地區無辜民眾，感謝虎尾警分局努力偵破，讓受害者的權益得到伸張。
(中時)
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