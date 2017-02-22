國10里港交流道至台28線龍肚段連絡道路 政院核定辦理
「國道10號里港交流道至台28線龍肚段連絡道路」案，行政院國發會去年底通過交通部提報的可行性評估報告後，立委蘇震清表示，行政院已經核定辦理，目前進入綜合規畫、環境評估、用地取得階段。
「國道10號里港交流道至台28線龍肚段連絡道路」預定從里港交流道往東，從屏東縣里港鄉到高雄市美濃區，總長度12.2公里、路寬30公尺，設雙向4個快車道與2個慢車道。
去年11月初，蘇震清提出書面質詢，表示此案是高屏地區重要的東西向聯絡道路，有相當的投資效益；國發會在12月底核定交通部提報的可行性評估。交通部分析，此案可有效分擔台28線交通負荷，提升區域交通服務水準及安全性，縮短搶災救災和醫療運送時間，提高觀光遊憩吸引力。
此案計畫期程包含綜合規劃、環境影響評估、設計作業、用地取得、施工等，合計約需7年；總建設經費31.16億元。
蘇震清表示，此條聯絡道路筆直快捷，完工後可提升屏東的里港及高樹，高雄的美濃、六龜及茂林等地區的易達性，有效促進整個地區的產業發展和觀光發展。也希望在不影響工程品質的情況下縮短行政流程，提前完工，讓高屏民眾盡快享有便捷交通。
(中時)
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