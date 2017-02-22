文化快遞》大稻埕戲苑第四屆青年戲曲藝術節 翻轉戲曲創意

2017青年戲曲藝術節。(圖／大稻埕戲苑提供)

有臺北傳統戲窟之稱的大稻埕，扶植新世代戲曲創意的大稻埕戲苑就座落其中，是提供臺灣的戲曲青年演員編導創作、實驗、交流的平臺，並扶植有潛力的青年團隊從劇種個性發想，展現當代戲曲青年的思辨精神與活力自信。

從103年3月開辦「青年戲曲藝術節」已邁入第4年，成為開春後最熱鬧的活動，許多年輕朋友藉著「戲遊@ 大稻埕」、「青春舞臺」等活動初識大稻埕街區文化之美，歌仔戲、京劇、崑劇、客家戲等各劇種青年團隊在此平臺發表首演新製，傳統戲曲跟現代戲劇不再界線分明，當傳統與現代並存、老文化與新思維並進，兩者將有望於大稻埕「合體」，找到劇種新的生命。

爵士歌仔調《美男子竇蓮魁》

耽美小說將首次搬上戲曲舞臺！3月4日至5日，藝術節首周登場的爵士歌仔調《美男子竇蓮魁》，改編自唯美主義小說家王爾德的「壞」小說─《格雷的畫像》，內容巧妙移植至30年代的大稻埕，看擁有傲人青春、美貌與財富的美少年竇蓮魁，如何展開長達20年關於美、青春、藝術與愛情的辯證、迷戀與追求。創作者成員包括了編寫《石秀》、《燕青》頗受矚目的劇作家李季紋、新銳音樂家柯智豪、多媒體動畫高手楊崧正及春美歌劇團極力栽培的青春小生孫凱琳等人，組成的「正在動映有限公司」，強調跨領域專業長才共同合作，共築創作平臺。

奇巧劇團首演《蝴蝶效應》(圖／大稻埕戲苑提供)

經典狂想《蝴‧蝶‧效‧應》

第二週則由「奇巧劇團」帶來經典狂想《蝴‧蝶‧效‧應》，來自20世紀、西方氣象學所發現的「蝴蝶效應」，與起源自西元9世紀的「山伯英台」碰撞在一起，在「腦洞大開」的戲劇舞臺上，有無可能對抗宿命的作弄、修成正果？奇巧劇團特色在於劇種與音樂的混融與雜糅，反映臺灣多元文化特色，以屬於當代的胡撇仔美學，撐起一部部不同風貌的系列作品，本次在跨足影視、傳統戲曲的才女導演李珞晴及鬼才編劇劉建幗帶領下，由歌仔戲傳統「四大齣」之一出發，混融戲曲唱唸的《蝴‧蝶‧效‧應》，山伯英台的樣貌將會有什麼樣的「神展開」呢？

文和傳奇戲劇團於第三屆青年戲曲(圖／大稻埕戲苑提供)

創新客家大戲《西遊誰說了算！？》

緊接著登場的是由年輕客家子弟擔綱的「文和傳奇戲劇團」帶來《西遊誰說了算！？》，文和以傳承與創新客家大戲文化為目標，由客家戲曲百變天王李菄峻導演、新生代編劇─馮文星、馮文亮、劉富丞聯手創作，即將顛覆經典「西遊記」，讓大家耳熟能詳的《三打白骨精》一劇開創新面貌，美艷的白骨精這次設了個局，讓悟空面臨到前所未有的困境與挑戰，各說各話，到底誰說了算？

21th戲曲《降妖者‧齊天》

栢優座於第三屆青年戲曲藝術節《惡虎青年Z》演出劇照(圖／大稻埕戲苑提供)

無獨有偶，第四週壓軸的「栢優座」亦將創作21th（世紀）戲曲《降妖者‧齊天》，以《西遊記》孫悟空的故事，轉化到南島時空。講述悟空在人間從事收驚驅邪工作，受委託「淨化」凶屋鬼宅。一日遇見累世為情所困的玉鼠精，問其緣由，皆因金蟬子獨自成佛去了，留下沒有收到分手信的玉鼠精，累世不得其果。創意十足的編導許栢昂延續「以傳統戲曲為基礎創造新程式」的理念，將再次打造21 世紀的新時尚京劇，創造當代新語彙。

戲遊＠大稻埕 回顧戲窟風華

劇場內的精采節目熱鬧登場，「戲遊＠大稻埕」戶外演出及導覽活動也不遑多讓，讓青年戲曲創意在大稻埕遍地開花。由於過往大稻埕有「戲窟」稱號。因此，2017「戲遊＠大稻埕」導覽路線將以「戲窟」為主題，預計走訪數個戲曲、電影相關場景，包括永樂座、大光明戲院、台北霞海城隍廟、黑美人大酒家、蓬萊閣等舊址，解說介紹過往大稻埕的戲院歷史及傳統戲曲等娛樂活動。

行程以大稻埕戲苑曲藝場，觀賞臺北木偶劇團演出精緻小戲《定海神針》為起點，欣賞最道地的掌中技藝，接著沿屈臣氏大藥房、六館街洋樓、蓬萊閣舊址等據點，來到百年茶行─有記名茶，欣賞由集思小劇坊帶來的南管指套及曲譜演奏。接著，專業導覽員將再帶領大家尋訪大光明戲院舊址、永樂座舊址，回顧戲窟過往的風華，最終在古意盎然的納豆劇場，觀賞由臺北市藝文推廣處大稻埕青年歌仔戲團的青年演員帶來的《戲牡丹》，在生、旦活潑機智的「答嘴鼓」，以及「以藥名入戲」的巧妙對白中，為導覽及演出活動畫下美好的句點。本活動將分別安排中、英、日3種語言的導覽組別，讓外國友人也能共襄盛舉，導覽時間為3月11日、18日及25日下午2時及3時。

青春舞臺 撒下戲曲種子

大稻埕永樂廣場及台北地下街12號廣場，以「青春舞臺」為名的廣場藝文活動將輪番呈現2齣掌中戲、4齣歌仔戲、2齣崑曲等節目，演出團隊包括：有成軍30年的臺北市平等國小巧宛然掌中劇團、東吳大學雙溪崑曲清唱雅集、不貳偶劇、國立臺灣戲曲學院、政治大學歌仔戲社、師範大學歌仔戲社、大稻埕青年歌仔戲團等新秀演員，如同種子般給予未來戲曲萌芽的新契機。

「大稻埕青年戲曲藝術節」融合了青年創意、時尚戲曲及文化街區三面向，將戲曲藝術結合在地文化歷史場域，在美麗古樸的歷史街區裡，為戲曲新苗打造新世代的戲曲實踐基地，期能成為臺灣戲曲人邁向夢想的第一個舞臺，也展現當代戲曲新銳豐沛的創作能量，延續大稻埕街區歷史與傳統的生命力。

大稻埕戲苑歡慶營運六週年慶暨第四屆青年戲曲藝術節

時間│3/4～3/26，每週六、週日14:30

地點│大稻埕戲苑（臺北市大同區迪化街一段21號9樓）

票價│300,500,800元（兩廳院售票）

青春舞臺

時間│3/4（六）～3/5（日）、3/11（六）～3/12（日）17:00

地點│台北地下街12號廣場（接近捷運臺北車站Y3出口）

時間│3/18（六）～3/19（日）、3/25（六）～3/26（日）17:00

地點│永樂廣場（臺北市大同區迪化街一段21號）

票價│自由入座

電話│02-2556-9101

Facebook│大稻埕戲苑

戲遊＠大稻埕

時間│3/11（六）、3/18（六）、3/25（六）14:00、15:00

集合地點│大稻埕戲苑曲藝場（臺北市大同區迪化街一段21號8樓）

票價│500元（台北城市散步）

(中時電子報)