邱鏡淳訪日宮崎縣 推動樂活交流

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新竹縣長邱鏡淳近日率團參訪日本宮崎縣，雙方簽訂交流協定，未來將致力推動兩縣文化藝術、觀光、產業、教育、體育、農業等交流，促進彼此成為友善樂活城市。

邱鏡淳21日起至24日率縣府教育處長劉明超、環保局長黃士漢及新竹縣養雞協會理事長盧雲添等一行人，赴日本宮崎縣參訪，出訪行程以環保、農業、體育為主軸，同時進行台日交流協定簽定會議，希望藉此提升新竹縣軟硬體設施改善參考。

位於日本九州東部的宮崎縣，連續6年推派少年棒球隊到新竹縣交流，邱鏡淳此行受到宮崎縣知事河野俊嗣及當地團隊熱烈歡迎，除了揮舞中華民國國旗，河野知事甚至秀中文致歡迎詞。

新竹縣政府表示，在宮崎縣議長星原透見證下，縣長邱鏡淳與宮崎縣知事簽署友好都市交流協定，為雙方情誼奠定精實基礎，未來將加強推動兩縣文化藝術、觀光、產業、教育、體育、農業等，以及經濟、文化藝術等民間團體交流。

邱鏡淳指出，將加強兩縣大型活動互相交流，促進台日雙方成為更友善樂活的城市，訪問團一行人也陸續參訪宮崎縣綜合運動公園、霧島孫海洋球場等地。1060222

(中央社)