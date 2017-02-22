草間彌生回顧展東京登場 令人驚艷

享譽國際的日本國寶級藝術大師草間彌生最大回顧展「我永遠的靈魂」，今天在東京六本木國立新美術館登場，展品令人驚艷。21日舉行開幕典禮時，她的現身也引起一陣騷動。

前衛藝術家草間彌生的個展，今天起到5月22日在東京六本木的國立新美術館舉行「我永遠的靈魂」展覽，是她史上最大規模的個展，觀賞者可看到寬敞的展場、高5公尺高的壁面掛滿她的作品。

有圓點女王之稱的前衛藝術家草間，作品中有很多圓點、網眼，許多作品色澤鮮豔。這次的展覽有她從2009年起創作、她作品中規模最大的系列「我永遠的靈魂」作品約132件，色彩豐富的人臉或眼或阿米巴蟲樣的圖案，相當吸睛。有許多作品是在日本首度展出。

這場展覽會分成兩部分，第一部分是進入21世紀之後至今的作品；第二部是始於松本時代，還有她待在美國紐約15年歲月，以及到20世紀之間約60年的代表作。

在21日的開幕典禮上，草間坐輪椅現身，讓粉絲感到很興奮，紛紛對她道賀。媒體鎂光燈此起彼落。

她表示，原本這幾天喉嚨不好，主辦單位擔心她不克出席，但她還是坐著輪椅出席了。她致詞時表示，想到孩提時期的悲慘、人生充滿苦楚、一直原地踏步的時代，就覺得很感謝那些對她藝術給予肯定的人。

草間說：「在我死後，如果大家能稍微感受到我對創造的意念、對藝術的希望、我的熱情的話，將讓我感到無比的喜悅。大家在精神上有煩惱、對人生感到苦惱時，如能尋覓到我一路走來的道路，這將讓我感到欣喜。」

她最後含淚說出現年88歲的請求。她說：「在我死後，希望大家也能持續愛我的作品，我自認這是大家永遠的愛，希望在我離世後，大家也都能持續注入愛。」

草間小時候就苦於幻覺等的疾病，自認為只有作畫才得以舒緩人生。她在京都市立美術工藝學校學習後，創作一些超現實主義、抽象畫派風格的作品。1957年她隻身赴美，在紐約過著貧病交迫的生活，創作了無數小立體包住椅子的藝術創作等，她也用自己的身體做藝術呈現。

1973年草間返國，90年代起在世界上颳起一陣旋風。她去年被美國的雜誌「時代」選為「世界上最有影響力的100人」之一，也獲頒日本的文化勳章。1060222

(中央社)