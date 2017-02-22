傷口處理做對了嗎？這4招癒合快疤痕少

跌倒擦破皮，先用消毒藥水再貼上OK繃並保持傷口乾燥，似乎已是一般人熟悉的處理方式，根據最新臨床醫學研究，「濕潤均衡」的新照護才能加快傷口癒合，減少疤痕組織產生。

身體任何一個小傷口若處理不當，都可能造成傷口感染，目前臨床醫學已擺脫傳統「乾式癒合」的傷口處理觀念，改使用「濕潤均衡」的概念。

沁美診所院長、傷口達人陳建良醫師表示，過去的觀念總認為傷口需保持乾燥才好得快，實際上，皮膚水分流失反而使上皮細胞生長緩慢。皮膚組織若要加速修復，應於乾淨傷口上覆蓋防水、透氣，能維持濕潤均衡的水膠敷料，在濕潤環境中，使上皮細胞快速沿著傷口床往中央生長，減少疤痕組織產生，達到濕潤癒合的效果。

對於正確傷口處理，陳建良醫師建議以下四個方法：1. 沖：傷口發生時，以乾淨、流動的大量清水或生理食鹽水沖洗傷口處，來降低(稀釋)傷口上附著的細菌。

2. 擦：仔細地檢查傷口，確認沒有異物附著，以乾淨的棉花棒按壓傷口使其止血，再視受傷程度選擇前往醫院、或自行處理傷口。

3. 敷：傷口不斷分泌出來的液體（組織液）含有傷口癒合的成分，所以使用能夠維持傷口濕度均衡、防水防菌的敷料來覆蓋傷口。避免因傷口乾燥結痂，降低癒合速度。

4. 看：對覆蓋敷料的傷口持續地查看。若滲出液超過敷料吸收範圍，便小心地撕除敷料，再以生理食鹽水或清水沖洗傷口，擦乾後再貼上新的敷料。若傷口有紅腫及異常疼痛，則立即到醫院診所檢查處理。

「理想的敷料是傷口復原的重要關鍵！」陳建良醫師說，理想的敷料除了維持乾濕平衡的癒合環境，還應協助傷口自體清創，提供保護並防止感染。一直以來，不管是燒燙傷或手術傷口，都是用紗布護住傷口，每次檢查或換藥，就要撕開紗布，常讓病人痛不欲生。而水膠敷料的特殊處是，由於它是透明的，醫生可以不用掀開即可檢查，另外水膠有高吸收和不沾黏的特性，大大減輕病人的痛苦。1060222

(中央社)