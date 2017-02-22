蔡英文：加強國際合作 歡迎國際人才

外交部今晚舉辦春節聯歡晚會，邀請各國駐華代表共襄盛舉，總統蔡英文在致詞時表示，政府今年的任務就是要找回經濟動能，我們研議鬆綁法規，逐步評估簡化簽證程序，歡迎國際優秀人才來台。

蔡英文說，過去一年不管是台灣還是國際大環境，都面臨挑戰，變動的時代需要有方向感的政府穩住方向盤、找出座標，讓國家繼續往前走。

蔡英文強調，過去這段時間台灣與美國、歐盟、日本以及新南向國家的合作都有不錯發展，我們有改變過去單向援助作法，跟友邦討論互惠雙向合作方案，更重要的是，未來外交部也會將市場發展納入合作項目中。

至於兩岸議題，蔡英文表示，我們「維持現狀」的承諾不變，但也不會屈服於壓力。

外交部長李大維致詞時也表示，我們希望與美國剛上任的川普政府，以及日本、歐盟、英國、新南向政策國家有良好合作，持續透過簽署雙邊經貿協議，透過經貿合作達到互惠雙贏。李大維強調，台灣有完整產業鏈、完善基礎措施，訓練有素人員，歡迎各位使節引薦廠商來台投資。

(中時)