聯發科併立錡案 立錡前女發言人涉內線交易

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聯發科併立錡案，傳出內線交易案。立錡科技前發言人么煥維，在2015年9月併購案公布前，涉嫌透過鄭姓丈夫買進立錡股票，涉嫌內線交易，擬制性獲利約300萬元。台北地檢署今指揮台北市調處兵分10路搜索相關人住所，並約談么女、鄭男13人到案。

2015年9月8日，聯發科宣布收購立錡，以每股195元現金、溢價4%，收購立錡35%至51%股權，預計將於2016年第二季進一步完成收購100%股權，預估總收購金額近300億元。

法人分析，合併案有助聯發科擴大合縱效應，站穩全球前3大晶片廠，在2016年第二季加入奕力、立錡後，2016年營收可望增加約220億元，不過由於兩家廠商毛利率較聯發科低，預估貢獻EPS約7%。

此一重大消息公布後，2015年9月8日當天聯發科、立錡兩檔股價齊揚，聯發科早盤漲幅一度逾3%、立錡股價漲逾1%。

但檢調發現，當時擔任立錡發言人的么煥維，疑似因事先得知合併案訊息，在2015年8月底至9月7日間，涉嫌透過鄭姓丈夫買進立錡股票，涉嫌內線交易，違反證券交易法。

台北地檢署檢察官郭瑜芳今指揮台北市調處搜索相關人住所等10處，並約談么女、鄭男及人頭戶共13人。檢調發現，么女、鄭男的立錡股票並未賣出，估計擬制性獲利約300萬元。

(中時)