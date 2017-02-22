賽前下大雨 中培隊無緣戰古巴

洲際棒球場賽前下大雨，中華培訓隊與古巴隊的比賽取消。（葉姵妤攝）

經典賽古巴隊結束和中華隊的2場熱身賽，今天(22日)原訂要在晚間6點30分於台中洲際棒球場交手世大運中華培訓隊，但賽前現場下起大雨，經過半小時等待後，比賽確定取消。

古巴隊前兩天交手中華隊，拿下1勝1負，首戰以6比2勝出，昨役2比4吞敗，今天原訂要交手世大運中華培訓隊，古巴隊排出布蘭科(Lazaro Blanco)先發，對決中華培訓隊施子謙，但比賽因天候狀況不佳取消，古巴隊則將在明天晚間6點30分迎戰中信兄弟。

(中時電子報)