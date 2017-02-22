施易男視訊見母斷氣 吐告別式上零落淚主因
施易男上月初歷經喪母之痛，被封歌仔戲天王的母親小明明不幸在家中跌倒逝世，今(22日)施易男守喪蓄鬍出席植劇場靈異系列《積木之家》首映，談及母親急救經過，他透露當時人在馬來西亞趕不回去，姊姊便決定開視訊讓他對母親喊話，小明明聽到兒子呼喚心跳一度回穩，沒想到施易男一抵達機場，小明明仍不敵病魔斷氣。
據《ETtoday東森新聞雲》報導，施易男今現身，透露有在視訊中見到母親最後一面，也說先前親友辭世，他總哭到無法呼吸，這次送母出殯沒掉淚，只在馬來西亞趕不回來的時候痛哭，或許在當時已將感情宣洩，才能使他平靜面對悲痛。
施易男本月中圓滿完成母親入厝儀式，透露小明明曾入朋友、經紀人的夢中，但他就是沒夢到，讓他很希望能夢到母親，一洩相思之情，知道人投胎前要喝孟婆湯，施易男說這不公平，他相信和母親會再相見，希望能認出她，「好好跟她說謝謝，告訴她我真的真的很愛她。」
(中時電子報)
關鍵字：施易男
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