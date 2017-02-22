22歲星二代認去色情場所 遭控猥褻女按摩師

星二代京本大我遭控猥褻女按摩師。（圖／取材自推特）

京本大我的父親是資深藝人京本政樹。（圖／取材自推特）

日本22歲京本大我是資深男星京本政樹的兒子，也是傑尼斯偶像團「SixTONES」成員之一，沒想到近日卻被周刊爆料出入色情按摩店，甚至疑似猥褻性侵女按摩師，消息一出，震驚外界。

據《Flash》雜誌指出，京本大我去年12月的某天晚上10點多，以假名「山本」到東京某按摩店消費，該店雖有按摩女郎提供「打手槍」服務，但禁止客人觸碰女師身體，而京本大我當天卻趁著兩人獨處時，把女方的頭硬壓至他的下半身，強迫對方幫忙口交，最後還疑似性侵對方得逞。

事發後，女按摩師認出京本大我，向按摩店投訴，京本大我也因此被列入店內黑名單，該女更向周刊爆料，她為此精神受創、受失眠之苦，甚至害怕在電視上看到他而拔掉電視線路不敢看電視。

針對旗下男星遭控性侵一事，所屬社傑尼斯坦言京本大我的確有去色情按摩店，但否認了他對女按摩師進行猥褻的行為，目前則是禁止他再出入該店與相關場所，一切相關事宜還在調查中。

(中時電子報)