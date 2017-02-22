中部首場！大學博覽會24日將展開
為期3天的「2017大學博覽會」將於24日於台中市「中時國際會展中」登場，共有超過50所大專院校及相關機構參展，主辦單位中時媒體集團中國時報指出，現場規劃四大展區、並有豐富表演活動，盼為學子搭建一個選擇學校、科系的重要平台。
「2017大學博覽會」由台中市政府指導、旺旺中時媒體集團中國時報主辦，現場規劃「國內大專院校」、「台大校際合作」、「台中市政府」、「推廣教育機構」共四大區域，匯聚國內各大學及特色系所，連續3天從早上9：30至下午17：30開放師生及家長免費入場。
這次參展學校除包括頂尖研究型大學、全方位發展的綜合型大學、重視產學合作的技職大專院校及軍警院校，另有由國立台灣大學、國立台灣科技大學、國立台灣師範大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、國立台灣藝術大學及國立台北教育大學共同組成的「台大校際合作」專區，7所大學透過聯盟、跨校選修課程等多方合作方式，提供學生更多元化課程，發揮1+1大於2的綜效。
「2017大學博覽會」會場中除提供各校特色供師生與家長了解，還邀請各大學社團帶來一系列精彩表演活動，包括熱舞社、武術社、吉他社及全國花式調酒冠軍表演等節目，而24日的開幕儀式中，將有國軍人才招募中心帶來的儀隊表演揭開序幕，精采可期。
配合學測成績揭曉，大會也邀請1111人力銀行專家到現場，分析選填 志願前的停、看、聽，了解職涯興趣探索的重要性，並提供學生免費諮詢，幫助學生找到符合成績與興趣發展的方向。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。