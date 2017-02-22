中部首場！大學博覽會24日將展開

東海大學環境工程學系學生，教導高中生如何辨別活性碳口罩的真假。（林欣儀翻攝）

為期3天的「2017大學博覽會」將於24日於台中市「中時國際會展中」登場，共有超過50所大專院校及相關機構參展，主辦單位中時媒體集團中國時報指出，現場規劃四大展區、並有豐富表演活動，盼為學子搭建一個選擇學校、科系的重要平台。

「2017大學博覽會」由台中市政府指導、旺旺中時媒體集團中國時報主辦，現場規劃「國內大專院校」、「台大校際合作」、「台中市政府」、「推廣教育機構」共四大區域，匯聚國內各大學及特色系所，連續3天從早上9：30至下午17：30開放師生及家長免費入場。

這次參展學校除包括頂尖研究型大學、全方位發展的綜合型大學、重視產學合作的技職大專院校及軍警院校，另有由國立台灣大學、國立台灣科技大學、國立台灣師範大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、國立台灣藝術大學及國立台北教育大學共同組成的「台大校際合作」專區，7所大學透過聯盟、跨校選修課程等多方合作方式，提供學生更多元化課程，發揮1+1大於2的綜效。

「2017大學博覽會」會場中除提供各校特色供師生與家長了解，還邀請各大學社團帶來一系列精彩表演活動，包括熱舞社、武術社、吉他社及全國花式調酒冠軍表演等節目，而24日的開幕儀式中，將有國軍人才招募中心帶來的儀隊表演揭開序幕，精采可期。

配合學測成績揭曉，大會也邀請1111人力銀行專家到現場，分析選填 志願前的停、看、聽，了解職涯興趣探索的重要性，並提供學生免費諮詢，幫助學生找到符合成績與興趣發展的方向。

(中時)