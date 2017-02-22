楊振寧：我為何放棄美國籍

2015年9月19日，楊振寧（左）與夫人翁帆（右）在大陸合肥。（中新社）

享譽世界的兩位科學家楊振寧已經放棄美國國籍，成為中國公民，由中科院外籍院士轉為中科院院士。楊振寧表示，當年加入美國國籍時是痛苦的決定，而放棄美國國籍也不是個簡單的決定。

《北京青年報》報導，楊振寧早在2015年4月1日便放棄了美國國籍，21日，楊振寧對該報記者講述了他重新成為中國國民的感受。

他說：我是1964年3月23日加入美國國籍的，當時做這個決定曾考慮了很久，是一個很痛苦的決定。1983年在一本書裡我曾經說過，我父親到臨終都沒有原諒我放棄中國國籍。

楊振寧表示：我放棄美國國籍是在2015年4月1日，這也不是一個簡單的決定。美國是一個美麗的國家，是一個給了我做科學研究非常好的機會的國家。我感激美國。而且，我知道很多美國朋友不會贊同我放棄美國國籍。

楊振寧說，他的摯友熊秉明曾經對他講，雖然楊振寧的父親已經去世，但楊振寧身體裡還迴圈著他父親的血液。楊振寧說當時他回答：是的，我的身體裡迴圈著的是父親的血液，是中華文化的血液。

楊振寧說：今年我94歲了，很欣慰。多年來，為了幫助建造中國與美國之間的友誼橋樑曾做過一些努力。我曾經說，沒有這座橋樑，世界不可能有真正的和平與安定。

北青報報導，去年底，已經放棄外國國籍成為中國公民的外籍院士楊振寧和姚期智先後提出，希望轉為中國科學院院士。因為外籍院士轉為中科院院士在學部歷史上是首次，沒有先例和程式可循，中科院學部主席團經過審慎研究，專門制定了《中國科學院外籍院士轉為中國科學院院士暫行辦法》。按照這個新制訂的程式和規則，楊振寧院士加入了中科院數學物理學部，姚期智院士加入了資訊技術科學部。

中科院相關負責人表示，兩位外籍院士作為國際著名科學家，加入中國科學院院士隊伍，對於提升中國科技界在國際上的影響力有著積極的作用。中科院相關負責人表示。目前二人都是清華大學全職教授。

楊振寧院士今年94歲。他與李政道於1956年於共同提出宇稱不守恆理論，因而分享1957年諾貝爾物理學獎，成為最早的華人諾貝爾獎得主。1964年加入美國國籍。

此前，他是美國國家科學院院士、俄羅斯科學院院士、英國皇家學會會員。2003年底，楊振寧回北京定居，住進清華大學，出任清華大學高等研究中心榮譽主任，並為本科生（大學生）講授普通物理。

姚期智院士是在楊振寧的介紹下回中國的。今年70歲的姚期智是世界著名電腦學家，2000年圖靈獎（電腦協會於1966年設立的獎項）獲得者。

(中時電子報)