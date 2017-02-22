新住民姊妹淘推異國料理便當 拚銅板經濟

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勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋（左三）與新住民婦女歡迎大家品嘗異國料理。（廖素慧攝）

新住民婦女推出家鄉風味的異國料理便當，拚銅板經濟，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署輔導嘉義市新移民女性關懷協會，於25日上午在嘉義市耐斯廣場舉辦「多元社企X友善良品」公益市集，有農特產品展售及試吃、體驗。

祖籍湖南的趙翊岑嫁作台灣媳婦，與各國的新移民姊妹淘都精於廚藝，申請勞動部多元方案，推出「聯合國異國風味料理便當」，今年1月初推出至今，每日銷售4、50個便當，還接到一筆大訂單，出貨300個便當。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與嘉義市新移民女性關懷協會，25日本周六上午11時至18時，在嘉義市耐斯廣場將舉辦「多元社企X友善良品」公益市集，結合雲嘉南區13家多元團體，進行農特產品展售、試吃及DIY體驗。

(中時)