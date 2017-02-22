乳癌病友回娘家 百位癌友歡慶生

我要評比

豐原醫院舉辦「病友回娘家，百位癌友歡慶生」活動，選在「222」這天切蛋糕，比出「Ya！」手勢，象徵「抗癌勝利，迎接新生」。（王文吉攝）

「化療、標靶治療最痛苦，造成噁心、嘔吐、食慾全無。」55歲葉媽媽回憶抗癌歷程，不禁落淚。（王文吉攝）

乳癌病友葉媽媽抗癌成功，現在豐原醫院當急診志工，以歡喜心助人。（王文吉攝）

「年輕時過於投入工作，以致忽略健康。」52歲劉婦兩度抗癌成功，現以過來人經驗，分享抗癌的心路歷程。（王文吉攝）

豐原醫院乳房外科主任吳建廷呼籲女性定期到院健檢，及早發現、治療、控制，可降低疾病對生命的威脅。（王文吉攝）

台中52歲劉婦、55歲葉婦多年前罹患乳癌，治療過程痛不欲生，在親友、醫療團隊鼓勵支持下恢復健康，現在學校、醫院擔任志工，以歡喜心助人，兩人今日參加豐原醫院「病友回娘家，百位癌友歡慶生」活動，選在「222」這天切蛋糕，象徵「抗癌勝利，迎接新生」。

豐原醫院上午舉辦「病友回娘家，百位癌友歡慶生」活動，邀百餘位完成癌症治療的病友回娘家，與乳房外科主任吳建廷、直腸外科主任陳喜文、放射腫瘤科主任張世宗一起切蛋糕，迎接新生的開始，病友們也紛紛上台，分享抗癌的心路歷程。

55歲葉媽媽個性樂觀開朗，她在豐原醫院當急診志工，笑稱自己「心寬體胖，抗癌至今1年多，胖了4.5公斤。」回憶抗癌歷程，葉媽媽不禁落淚，她說「化療、標靶治療最痛苦，造成噁心、嘔吐、食慾全無。」

葉媽媽坦言，罹癌後，曾和患糖尿病的好友抱著痛哭，對人生絕望。後來心想「遇到就要面對，雖然身體有病痛，但還有家人、子女，跟可愛孫子。」她與好友一同「與病共存、相信專業」，積極接受治療，勇敢克服病痛。

52歲劉婦為乳癌病友，曾經營手搖飲料店，她坦言「年輕時過於投入工作，以致忽略健康」，6年前洗澡時，摸到右胸有硬塊，經婦科診所轉診至豐原醫院，確認罹患乳癌第一期。

「第一個反應很震驚，腦中一片空白。」劉婦表示，身體髮膚受之父母，聽到醫師告知病況，心理很自責，覺得愧對爸媽，沒照顧好自己；為了對抗疾病，她毅然放下工作，接受化療、電療、開刀等過程，抗癌副作用讓她身心俱疲，幸好兄弟姊妹、家人在旁鼓勵。

豐原醫院乳房外科主任吳建廷表示，乳癌手術、化療、標靶治療後，後續追蹤很重要，劉婦去年健檢又發現左側有0.8公分硬塊，好在發現的早，只需開刀及放射線治療。

依據國民健康署統計，乳癌不分期別存活率為86.74%，豐原醫院高於全國平居值1.58%，並通過癌症品質認。吳建廷籲，定期健康檢查，及早發現、治療、控制，就能降低疾病對生命的威脅。

(中時)