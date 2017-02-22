台東藥品回收一年僅179公斤 今年增據點
台東面臨垃圾危機，就連藥品也不能亂丟！台東縣衛生局從去年初開始推動「居家廢棄藥品檢收」，推廣將家中用不到、過期的藥物送到檢收站回收，避免藥品被當垃圾掩埋後污染土壤，不過去年一整年僅回收179公斤，今年增加回收據點，衛生局也呼籲民眾多回收藥物。
台東爆發垃圾危機後，原本送到高雄焚燒的垃圾，再循老路回到掩埋場，含有化學成分的藥品掩埋進土壤後，可能衍生污染的問題再度浮上檯面，因此台東縣衛生局在去年開始推動藥物檢收，呼籲民眾將用不到的藥品送回檢收站。
台東縣衛生局食品藥政及檢驗科長林郁文表示，去年檢收站約有20個據點，今年增加到32個，包括社區藥局、醫院及各鄉鎮市衛生所等，民眾就醫取藥的地點，大多有檢收站回收藥物。
衛生福利部台東醫院藥劑科主任范龍昇指出，化療、含有抗生素或生物製劑的藥物，是一定要回收的藥物，其他藥物回收，最好以「除包、裸錠」的方式，將外包裝去除後集中放入塑膠袋中回收，能減少後端處理的風險及工作量。
范龍昇說，一般回收以三高藥物、止痛藥、胃藥佔多數，藥物拆封半年後，就不建議再吃，民眾需注意自己的藥物保存狀況，不能吃的藥物要盡量回收，避免環境遭到污染。
(中時)
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