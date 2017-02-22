2018台灣燈會在嘉義 涂醒哲邀住遊嘉市
今年燈會落幕，明年燈會由嘉義縣主辦，嘉義市長涂醒哲今天表示，嘉義市交通便捷，小吃美食好吃又超值，住宿選擇多，歡迎民眾明年賞燈會時到嘉義市住宿、吃美食。
涂醒哲恭喜嘉義縣爭取到明年燈會主辦權，並表示「與有榮焉」，他引用蔡英文總統「不再重北輕南，要重點在南」的說法，並表示，從他上任起推動雲嘉嘉聯合治理，3縣市合作共榮，今年雲林燈會，嘉市推出「優質住宿在嘉義」，並以專車接送賞花燈，明年嘉縣辦燈會，市府也將規劃好玩行程，歡迎遊客到嘉市2日遊、3日遊，市府安排接駁車接送到燈會區。
(中時)
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