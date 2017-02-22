富邦火力發揮 14比6擊敗中信
中信兄弟今天(22日)在屏東春訓基地與富邦悍將進行熱身賽，此戰富邦展現打擊火力，共敲出21支安打，包括石翔宇、林威廷都轟出全壘打，兄弟雖有詹子賢開轟，但投手無法有效壓制，終場富邦以14比6擊敗兄弟。
兄弟先發洋投伍鐸主投2局無失分，第3局換上王則鈞後出狀況，富邦靠5支安打取得4比0的領先，其中包括石翔宇的陽春炮及林威廷2分全壘打，接著兄弟換投楊志龍，先是發生投手犯規送分，之後再被代打的黃智培掃出帶有2分打點的安打，富邦單局灌7分。
富邦5局上攻勢再起，面對兄弟第4任投手張凱倫，高孝儀、張詠漢、于孟雄、張建銘都擊出安打，將比分擴大為9比0，張凱倫續投第6局再製造危機後退場，彭識穎接替後被連敲2安，富邦再添4分，8局上杜家明登板再失2分。
至於富邦先發陳明軒主投2局沒有失分，送出3K，黃思漢、羅華韋各投1局製造6上6下，增菘瑋於5局下登板，因2次四壞保送及1支安打製造滿壘，2出局後被王峻杰掃出三壘安打，中繼1局丟3分，陳煥揚則是在8局下被詹子賢轟出右外野2分炮，單局掉3分，潘庭豐第9局登板關門無失分。
(中時電子報)
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